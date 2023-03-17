Мобильная станция переливания крови 21 марта будет работать в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильный комплекс станции переливания крови 21 марта будет работать в Краснодаре. В краевом центре организуют донорскую акцию «Капля крови-ради жизни». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Передвижная станция остановится на Главной городской площади. Сдать кровь любой желающий здоровый гражданин РФ старше 18 лет может с 8:30 до 14:00.

Уточняется, что присоединиться к акции можно и на стационарной станции переливания крови. Она расположена по улице Димитрова, 166.

- После донации каждому донору выдается справка, которая дает право на некоторые льготы и привилегии. Также донор получает обед или компенсацию на питание - после сдачи крови или ее компонентов необходимо восстановить силы, - отметили в пресс-службе мэрии.