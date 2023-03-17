На Кубани в феврале ввели 1,4 млн кв. метров жилья по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в феврале ввели 1,4 млн кв. метров жилья по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новые жилплощади вводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Отмечается, что темп прироста к прошлогоднему уровню составил 105,8%. В феврале, в частности, введено 476 тысяч кв. метров многоквартирных домов. А 957,2 тысячи кв. метров приходятся на индивидуальное строительство.

В настоящее время Кубань входит в тройку лидеров среди регионов России. Опережают край Москва и Московская область.

- Независимо от общей ситуации мы продолжаем параллельно строить социальные объекты, такие как детские сады, школы, спортивные учреждения и поликлиники. Более 100 объектов закончим в этом году, - отметил руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов.