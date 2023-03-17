Вениамин Кондратьев поздравил с юбилеем Клавдию Кузнецову. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поздравил ветерана войны Клавдию Кузнецову с вековым юбилеем. Вениамин Кондратьев написал в соцсетях поздравление жительнице Кропоткина.

- В 19 лет Клавдия Кузнецова ушла на фронт. Ее задачей было определить тип вражеского самолета и его курс, а после передать данные зенитчикам. Клавдия Федоровна участвовала в Сталинградской битве. Она встретила победу в Германии, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что после демобилизации ветеран войны приехала к своей сестре в Гулькевичи, вышла замуж за военного летчика и родила двоих сыновей.

Клавдия Кузнецова награждена медалью «За боевые заслуги».