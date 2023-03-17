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НовостиОбщество17 марта 2023 11:58

Самая дорогая компактная квартира продается в Сочи за 19,5 млн рублей

Речь идет об объектах до 20 квадратных метров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня наиболее доступный вторичный объект в Сочи продается за 1,7 миллионов рублей.

Сегодня наиболее доступный вторичный объект в Сочи продается за 1,7 миллионов рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи сейчас на продажу выставлено 547 квартир площадью до 20 квадратных метров. За год количество предложений снизилось на 15% (на 99 объектов меньше).

- Сегодня наиболее доступный вторичный объект в Сочи продается за 1,7 миллионов рублей. Квартира-студия площадью 18 квадратов продается в Лазаревском районе, - сообщают риелторы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самая дорогая компактная квартира продается за 19,5 миллиона рублей. Этот бюджет позволит приобрести объект в Хостинском районе, в микрорайоне Светлана.