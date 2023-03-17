На Кубани мошенники продали несуществующий сахар на 60 млн рублей

Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

На Кубани осудят мошенников за продажу несуществующего сахара на 60 млн рублей. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Все произошло в Белореченском районе. Как установило следствие, 36-летний мужчина и его 33-летняя жена опубликовали в интернете объявление о продаже сахара оптом на выходных условиях. При этом предлагаемой продукции у супругов не было.

На объявление откликнулся предприниматель из Краснодара. Он перевел продавцам деньги за крупную партию сахара. Но продукцию так и не получил – обвиняемые перестали выходить на связь.

- Следствием установлена причастность мошенников еще к четырем аналогичным фактам противоправной деятельности. Жертвами аферистов стали предприниматели из Анапы, Краснодара, Хабаровска и Киргизии, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Всего супруги продали несуществующий сахар более чем на 60 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела передали в суд.

Теперь обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.