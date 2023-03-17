AVA Group представил инновационные разработки (цифровые продукты) в сфере строительства на международном уровне

Фото: AVA Group

Коммуникационная платформа объединила крупнейшие девелоперские, архитектурные и производственные компании, научные и проектные организации России и Беларуси с целью развития перспективных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и продвижения новой продукции.

В рамках ХXV Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2023 Закрытое акционерное общество «ВиаСЕТрейд» (г. Минск, Республика Беларусь) и AVA Group (г. Краснодар, Российская Федерация) заключили договор о совместном сотрудничестве, направленном на обмен опытом в области строительства, передовых методов разработки архитектурно-планировочных решений и градостроительного проектирования, проведения взаимных консультаций по совместному проектированию и компьютеризации процессов архитектурного проектирования социальных объектов.

«Опыт белорусских коллег в области проектирования социальных объектов - первоклассные решения для девелопмента, AVA Group будет применять на своих объектах в Краснодарском крае. Комплексное развитие территорий задает высокий стандарт качества осваиваемых территорий застройщиками. Цифровая эко-система, качественные социальные объекты, эргономичные планировки, современные архитектурные решения, органично вписывающиеся в городскую среду, - это тот продукт, который мы улучшаем ежедневно» - отметил вице-президент по девелопменту AVA Group Гевонд Егиазарян.

Фото: AVA Group

Строительная отрасль Союзного государства на протяжении многих лет демонстрирует прогрессивное развитие. Внимание девелоперов смещается в сторону комплексного подхода, объединяющего все бизнес-процессы. Именно поэтому инновационные продукты компании AVA Group, созданные на основе информационных технологий для повышения эффективности работы отрасли, вызвали столь высокий интерес участников и посетителей выставки.

Холдинг продемонстрировал возможности собственных цифровых разработок, направленных на повышение качества обслуживания клиентов и увеличение продаж.

Среди них интерактивная панель AVALIN - современная цифровая платформа, меняющая привычное представление об офисе продаж. Позволяет клиенту удалённо в деталях увидеть будущую квартиру, дом и даже город проживания. AVACORE - мобильные приложения и web-платформы для управления домом. Объединяют все необходимые жителям сервисы в единую систему, что позволит решать широкий спектр вопросов.

Платформа ITRIELT предоставляет специалистам рынка недвижимости совершенно новую модель взаимодействия с клиентами и агентствами недвижимости, используя наличие единого сервиса как эффективный инструмент роста продаж. Включает личный кабинет агента с возможностью удалённо управлять сделкой и взаиморасчетами с застройщиком, удобный ипотечный калькулятор, чат поддержки, а также полную базу данных объектов.

«Для нас участие в ХXV Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2023 – хорошая возможность обменяться опытом с коллегами из Белоруссии и России, представить возможности собственной цифровой эко-системы и проекты, реализуемые нами в Краснодарском крае», - отметила вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

16+. Реклама. https://avagroup.ru/

LjN8Judd3