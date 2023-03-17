В Апшеронском районе Кубани объем строительства вырос в 11 раз Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронском районе Кубани объем строительства вырос в 11 раз в 2022 году. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов на открытой сессии муниципального Совета.

В настоящее время Апшеронский район участвует в 16 из 19 предложенных госпрограмм, объем межбюджетных трансфертов которых превышает два млрд рублей.

- Отмечена положительная динамика выше среднекраевого уровня в промышленном производстве, строительстве, розничной торговле и вводу жилья, - сказал замглавы региона. - Объем строительных работ по крупным и средним предприятиям составил почти три млрд рублей, что выше уровня 2021 года более чем в 11 раз.

На заседании отметили необходимость развивать в районе курортно-туристский комплекс, инвестпроекты, малый и средний бизнес, строить спортобъекты.