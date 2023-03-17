ВТБ: ставки по депозитам прекратят снижение

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведет к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение привлечения за счет повышенной доходности по долгосрочным депозитам, которая сейчас достигает на рынке 9,5% годовых. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

С начала года на фоне сохранения ключевого индикатора средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках постепенно сокращались. С января по конец февраля, по данным регулятора, они уменьшились с 8,13% до 7,67% годовых. Это было связано в том числе с повышением прогноза по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7-9%: банки стремились зафиксировать привлеченные средства по текущим или несколько сниженным ставкам в ожидании роста стоимости фондирования.

Однако уже в первой половине марта движение ставок вниз остановилось. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне со стороны ЦБ укрепит этот тренд. Отсутствие значимых колебаний рыночных параметров по депозитам будет обусловлено стремлением банков удлинить привлечение: это проявляется в снижении ставок по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, с одной стороны, и увеличением доходности долгосрочных депозитов – с другой стороны.

В частности, средняя доходность по накопительным счетам у крупных игроков рынка находится на уровне 6% годовых, снизившись с начала года на ~0,3 п.п. При этом максимальная доходность по вкладам на сроках от 1 года варьируется в районе 9,5% годовых. Разрыв в доходности между долгосрочными депозитами и накопительными счетами с начала года увеличился и составляет 3,5 п.п. При этом средняя максимальная ставка по краткосрочным вкладам выше доходности по накопительным счетам всего на ~0,94 п.п.

«Несмотря на то, что за счет повышенной доходности рынок стимулирует клиентов размещать средства на долгий срок, вкладчики пока не готовы фиксировать деньги на период свыше года. Например, в ВТБ на рублевые вклады сроком до 1 года и накопительные счета приходится порядка 71% объема классического привлечения. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, в связи с сохраняющейся неопределенностью в экономике клиенты не расширяют горизонт планирования, во-вторых, замедление инфляции и обилие праздников в первом квартале стимулируют к росту потребительских расходов, что снижает склонность к «длинным» сбережениям. В-третьих, на рынке практически нет долгосрочных сберегательных инструментов накопления с высокой гарантированной доходностью, которые позволили бы вкладчикам заняться накоплением на долгоиграющие цели», – отмечает Наталья Тучкова.

Для удлинения сбережений необходимы дополнительные инструменты, так как даже существенная разница ставок между длинными вкладами и накопительными счетами не стимулирует вкладчиков массово размещать средства на долгий срок. Такое удлинение полезно для экономики, так как позволяет обеспечить финансирование инфраструктурных проектов. Одним из решений могли бы стать «детские» депозиты, срок которых можно было бы устанавливать индивидуально, например, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора при условии целевого использования средств в интересах ребенка. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений. При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот.