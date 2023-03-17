В Краснодаре 20 марта запустят новый автобусный маршрут №89. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Восемь низкопольных автобусов будут курсировать от улицы Геннадия Казаджиева Новознаменского жилого района до улицы Уральской. Брутто-контракт подписали 17 марта.

- По брутто-контракту мы работаем уже с тремя маршрутами. И теперь мы можем требовать от подрядчика точности и соблюдения графиков, следить за четким исполнением всех взятых им обязательств, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Так, в прямом направлении автобусы №89 будут ездить по улицам:

- Виктора Нарыкова (от детсада), пр. 3-ему Знаменскому, Богатырской, Семеновской, Войсковой, Становой, Богатырской, Андреевской, Благовещенской, Андреевской, Богатырской, Восточному Обходу, Уральской, Тюляева, Сормовской, Селезнева, Стасова, Уральской (район парковки ТРК «Галактика»).

Обратно транспорт проследует по улицам:

- Уральской, Лизы Чайкиной, Сормовской, Тюляева, Уральской, Восточному Обходу, Богатырской, Андреевской, Благовещенской, Андреевской, Богатырской, Становой, Войсковой, Семеновской, Богатырской, пр. 3-ему Знаменскому, Виктора Нарыкова (до детсада).

Новый маршрут будет частично совпадать с действующим маршрутом №59. Уточняется, что с понедельника автобусы №59 временно приостановят перевозки. Это связано с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута.