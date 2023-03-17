В Анапе пройдет детский праздник. Фото: t.me/kurortanapa

Для детей Анапы проведут праздник 18 марта. «День добрых дел» пройдет с 14:00 до 17:00 на Театральной площади. Его организовывает блогер Татьяна Третьяк.

- С 14:00 до 14:30 пройдет музыкальный разогрев. С 14:30 до 15:00 для детей будут работать аниматоры. В 15:00 – 15:30 запланировано вокальное выступление блогера Марии Заикиной. В 15:30 – 16:30 ребята будут танцевать с аниматорами. С 16:30 до 17:00 пройдет вокальное выступление блогера Марии Заикиной, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что на протяжении всего мероприятия будет работать выставка детских рисунков. Для того, чтобы поучаствовать в ней, необходимо принести рисунок на тему: «Доброе дело это…».