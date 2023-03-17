Отбросить стеснение: специалисты рассказали, почему не стоит бояться визита к проктологу

Фото предоставлено пресс-службой клиники «УРО-ПРО»

По данным официальной статистики, проктологические проблемы, а если по-простому – геморрой, встречаются у 20% людей старше 30 лет. Неофициальная же статистика еще менее оптимистична – по ней, данную проблему имеет каждый третий взрослый краснодарец. Такой разброс статистики связан с тем, что люди стесняются обращаться со своей деликатной проблемой к проктологу. Им проще терпеть боль и сопутствующие неудобства, чем один раз проконсультироваться с врачом и лечиться.

Вместе с тем, проблему всегда проще предотвратить, чем лечить. Тем более, геморрой может повлечь за собой такое серьезное заболевание, как рак прямой кишки. Поэтому так важны профилактика и своевременное лечение. Например, в Германии большинство людей старше 35 лет ежегодно проходят обследование у проктолога.

Привести в порядок проктологическое здоровье жителям Краснодара уже 23 года помогает специализированный медицинский центр «УРО-ПРО». Специалисты клиники рассказали, почему не стоит стыдиться и бояться посещения проктолога:

- Больно не будет: все манипуляции, в том числе осмотр, при необходимости делают с обезболивающим;

- Максимально деликатно: во время осмотра пациент лежит на боку в специальных шортах;

- В УРО-ПРО пациент может выбрать специалиста того пола, с которым ему будет комфортнее;

- Благодаря многолетнему опыту и новейшим технологиям центр предлагает в каждом случае наиболее подходящие способы лечения пациента;

- Обследование в кратчайшие сроки гарантирует собственная лаборатория УРО-ПРО.

В результате, каждый второй клиент центра приходит по рекомендации, а после лечения жалеет, что не обратился раньше.

И помните: самый подходящий момент для записи к проктологу - впервые почувствованный дискомфорт.

Второй подходящий момент для записи к врачу - сейчас!

Тел. +7 861 212 12 55

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