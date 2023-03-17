Японский сад в парке Галицкого откроется ориентировочно 20 марта

Японский сад Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Японский сад в парке «Краснодар» могут открыть уже 20 марта. Вход на территорию будет доступен ориентировочно с предстоящего понедельника.

- Японский сад ориентировочно откроется в следующий понедельник, - сказали представители парка.

Ранее на установленных на входе в Японский сад терминалах появилась информация о территории. В описании говорилось о том, что территорию откроют уже весной.

- Японский сад заложен в 2021 году и открыт весной 2023 года в парке «Краснодар», - было размещено на терминале.

Однако точной даты не называлось. Вместе с описанием парка на терминале были указаны площадь сада, протяженность тропинок, количество высаженных деревьев и кустарников, правила посещения территории и QR-код для получения карты.