В Сочи формируется 10% валового регионального продукта Кубани

Итоги работы администрации курорта подвели на открытой сессии Городского Собрания Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи на открытой сессии Городского Собрания подвели итоги работы администрации курорта. В мероприятии принял участие первый заместитель главы региона Игорь Галась. Он отметил, что бюджет города в прошлом году в полтора раза превысил плановых назначений и достиг 26,8 млрд рублей. Вклад в объем базовых отраслей экономики края составил около 530 млрд рублей.

– Сочи формирует почти 52% объемов санаторно-курортных услуг региона. Город входит в топ-5 лучших муниципалитетов по объему привлеченных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов, – подчеркнул вице-губернатор Игорь Галась.

За 2022 году в Сочи реализовали 16 краевых госпрограмм, а объем распределенных межбюджетных трансфертов превысил 13,6 млрд рублей. В 2023 году в рамках 16 государственных программ в Сочи предусмотрели уже 28 млрд рублей.