На Кубани появится новый отдел информационной безопасности молодежи

В Краснодарском крае создадут отдел информационной безопасности молодежи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создадут отдел информационной безопасности молодежи. Об этом сообщила заместитель главы региона Анна Минькова. Новая структура появится на базе Центра гражданского воспитания.

– Мы добились улучшения показателей. Детская преступность в регионе снизилась на 9% – с 869 до 789. Также на 9% стало меньше детей, совершивших преступления – с 824 до 749, – рассказала Анна Минькова.

Специалисты отдела будут заниматься пресечением попыток вовлечь несовершеннолетних в деструктивные течения. В 2022 году в регионе удалось заблокировать 15 тысяч запрещенных сайтов, материалов и постов с призывами к беспорядкам. В 2023 году эта работа будет проводиться еще эффективней. Запуск нового отдела запланирован на май.