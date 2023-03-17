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НовостиЭкономика17 марта 2023 16:29

Участок от Краснодара до Крымского моста трассы М-4 «Дон» будет достроен в 2024 году

После завершения проекта Азовское море будет взято в автомобильное кольцо
Евгения ХАЛИКОВА
Азовское море заключат в автомобильное кольцо до конца 2024 года. Фото: ГК "Автодор"

Азовское море заключат в автомобильное кольцо до конца 2024 года. Фото: ГК "Автодор"

Стало известно, когда завершат строительство участка трассы М-4 «Дон». После того, как будет завершен обход Аксая, Краснодара и часть участка от Краснодара до Крымского моста, Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо. Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, объект сдадут до конца 2024 года.

- У нас обход Краснодара будет завершен в 2023 году, а в конце 2023 года - часть участка от Краснодара до Крымского моста. Таким образом, мы полностью возьмем Азовское море в автомобильное кольцо, - рассказал Марат Хуснуллин.

Таким образом скоро не будет нужды в паромной переправе, чтобы перебраться с одного берега Азовского моря на другой.