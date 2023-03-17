В Краснодаре обсудили вопросы обеспечения поступления доходов в консолидированный бюджет

Одним из вопросов стало погашение задолженности по арендной плате за земельные участки. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани обсудили вопросы обеспечения поступления доходов в консолидированный бюджет. Заседание краевой комиссии провел заместитель главы региона Роман Лузинов. В участниками мероприятия стали зампредседателя Заксобрания Сергей Болдин, заместитель главы Управления ФССП по краю Ольга Власова, а также представители министерств экономики, финансов и главы муниципалитетов Кубани.

На совещании подвели итоги работы за 2022 год год, в том числе по погашению задолженности по арендной плате за земельные участки в муниципалитетах.

– Работа с должниками – главное направление деятельности по наполнению доходной части муниципальных бюджетов. И предстоит максимально усилить эту составляющую, чтобы и дальше обеспечить поступление средств в региональный консолидированный бюджет, – рассказал Роман Лузинов.

По итогам заседания муниципалитетам рекомендовано активизировать работу с должниками и включить в состав комиссии представителя ГУ МВД России по региону.