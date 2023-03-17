В Анапе Вениамину Кондратьеву и Денису Манитурову продемонстрировали новейшие образцы техники от разработчиков технополиса «Эра»

Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили военный инновационный технополис «Эра». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили военный инновационный технополис «Эра». В наукограде зампредседателя Правительства России и глава Кубани ознакомились с новейшими научно-исследовательскими проектами наукограда.

На выставке достижений разработчики технополиса представили мобильный подавитель средств видеонаблюдения, малогабаритный блок обработки информации, мини-центр обработки данных и двигатель комбинированного типа для малых космических аппаратов.

– Разработка новых образцов программ и техники имеет серьезное значение для оборонного сектора страны. И обладает перспективами на рынке гражданской продукции, – рассказал Денис Мантуров.

Технополис «Эра» был создан в Анапе пять лет назад. Сейчас это единственный в стране военный инновационный наукоград. Разработчики наукополиса занимаются робототехникой, микроэлектроникой, биомедициной, IT и малыми космическими аппаратами. Ученым «Эры» принадлежат 90 различных проектов и разработок.