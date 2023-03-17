На Кубани обсудили подготовку пожароопасному сезону

Вице-губернатор Роман Лузинов принял участие во Всероссийском штабе по подготовке к пожароопасному сезону. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае обсудили подготовку к пожароопасному сезону. В регионе уже утверждены маршруты наземного и водного патрулирования, а для контроля за ситуацией подготовлены 11 беспилотных летательных комплексов. В ситуационном центре с помощью 30 видеокамер ведут мониторинг лесопожарной обстановки. Вся техника была приобретена за счет регионального бюджета.

– Подготовку начали еще в конце 2022 года. Уже проведены все этапы тактико-специальных учений по предотвращению и тушению возгораний на территории краевого лесного фонда, – рассказал заместитель главы региона Роман Лузинов.

На Кубани профилактическими мероприятиями и тушением лесных пожаров занимается лесопожарный центр. В его состав входят 11 станций, которые оснащены всей необходимой техникой. В 2023 году автопарк ведомства пополнился грузовыми вездеходными автомобилями с бортовой платформой.