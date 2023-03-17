Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили стройплощадку перевалочного комплекса аммиака и удобрений в Тамани

Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев осмотрели территорию строящегося в порту Тамань перевалочного комплекса аммиака и удобрений. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили Тамань, где ознакомились со строительством перевалочного комплекса аммиака и удобрений. После осмотра территории прошло совещание, где обсудили ключевые вопросы строительства комплекса.

– Таманский перевалочный комплекс имеет высокую значимость для стабильных поставок удобрений и аммиака на внешние и внутренний рынки. Это первый такой объект в России и он входит в число приоритетных для инфраструктуры. В проект будет инвестировано 60 млрд рублей, основную часть взяла на себя инвестор, – рассказал заместитель председателя Правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Проектная мощность перевалочного комплекса - 5 млн тонн в год. После завершения строительства здесь будут созданы более 500 новых рабочих мест. Для детей сотрудников перевалочного комплекса в станице Тамань возведут детский сад на 360 мест и школу на 1100 мест в Темрюке.