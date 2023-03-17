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НовостиЭкономика17 марта 2023 19:18

Жители Сочи оставили более 10 тысяч замечаний к новому Генплану города

В городе проходят общественные обсуждения проекта важного документа
Евгения ХАЛИКОВА
Разработчики нового Генплана Сочи получили более тысячи вопросов и предложений от горожан. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Разработчики нового Генплана Сочи получили более тысячи вопросов и предложений от горожан. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи проходят общественные обсуждения проекта Генплана города. Стратегия развития курорта на годы вперед доступна для ознакомления всем жителям.

Во всех районах действуют мобильные группы, члены которых которые встречаются с горожанами. В основном жителей волнуют вопросы, касающиеся зоны смешанной застройки и изменения категории земельных участков,

- Новизна термина «смешанная зона» заключается в том, что не будет принципиального изменения их функционального назначения. Если есть индивидуальное жилье, то оно остается. Но появляются новые возможности, - рассказал член Градостроительного совета при Главе города Сочи Николай Гришин.

Всего членами мобильных группы было собрано более 10 тысяч мнений. Специальная комиссия рассмотрит замечания горожан, а затем передаст документ в НИИ Перспективного градостроительства.