Жители Сочи оставили более 10 тысяч замечаний к новому Генплану города

Разработчики нового Генплана Сочи получили более тысячи вопросов и предложений от горожан. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи проходят общественные обсуждения проекта Генплана города. Стратегия развития курорта на годы вперед доступна для ознакомления всем жителям.

Во всех районах действуют мобильные группы, члены которых которые встречаются с горожанами. В основном жителей волнуют вопросы, касающиеся зоны смешанной застройки и изменения категории земельных участков,

- Новизна термина «смешанная зона» заключается в том, что не будет принципиального изменения их функционального назначения. Если есть индивидуальное жилье, то оно остается. Но появляются новые возможности, - рассказал член Градостроительного совета при Главе города Сочи Николай Гришин.

Всего членами мобильных группы было собрано более 10 тысяч мнений. Специальная комиссия рассмотрит замечания горожан, а затем передаст документ в НИИ Перспективного градостроительства.