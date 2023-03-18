В школах Краснодара открыты 210 «Парт Героев» Фото: пресс-служба городской администрации

В школах Краснодара открыты 210 «Парт Героев». Они находятся в 54 учреждениях города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Одну из «Парт Героев» 17 марта открыли в школе №8. Она посвящена выпускнику 1973 года Евгению Финогееву. Старший лейтенант, замкомандира мотострелковой роты погиб в Афганистане 25 мая 1981 года.

Отмечается, что это четвертая «Парта Героя», открытая в школе №8.

- На партах нанесены фотографии и информация о краснодарцах, которые учились в этих школах, - отметила замдиректора департамента образования Евгения Шкута. - Это люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы у нас было мирное небо. Вечная память героям.

«Парту Героя» 16 марта открыли и в школе №47. Она посвящена выпускнику Юрию Борисову - командиру парашютно-десантной роты, погибшему в 2022 году в зоне СВО.

- В Краснодаре «Парты Героев» есть в 54 школах. Первая парта была открыта в 2018 году, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.