Дети Донбасса бесплатно посетили интерактивный парк в Краснодаре

В течение года запланировано еще несколько благотворительных праздников

В Краснодаре для детей Донбасса провели бесплатную экскурсию по интерактивному парку на улице Зиповской. Кубанскую столицу посетили 30 ребят из новых регионов России.

- На несколько часов вернули детям Донбасса частичку позитивного детства. Для них сейчас важны поддержка и внимание. Стараемся проводить благотворительные экскурсии на постоянной основе, - сказал директор парка Демис Чармадов.

Дети смогли потрогать руками и понаблюдать за работой десятка экспонатов. Также для ребятишек организаторы устроили научное шоу, где можно было поучаствовать в экспериментах и опытах.