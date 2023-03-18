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НовостиОбщество18 марта 2023 5:53

Дети Донбасса бесплатно посетили интерактивный парк в Краснодаре

Для школьников провели часовую экскурсию
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В течение года запланировано еще несколько благотворительных праздников

В течение года запланировано еще несколько благотворительных праздников

В Краснодаре для детей Донбасса провели бесплатную экскурсию по интерактивному парку на улице Зиповской. Кубанскую столицу посетили 30 ребят из новых регионов России.

- На несколько часов вернули детям Донбасса частичку позитивного детства. Для них сейчас важны поддержка и внимание. Стараемся проводить благотворительные экскурсии на постоянной основе, - сказал директор парка Демис Чармадов.

Дети смогли потрогать руками и понаблюдать за работой десятка экспонатов. Также для ребятишек организаторы устроили научное шоу, где можно было поучаствовать в экспериментах и опытах.