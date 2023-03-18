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НовостиОбщество18 марта 2023 5:56

В Анапе 18 марта проходит городской субботник

Молодежь вышла навести порядок у моря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mcuanapa

Фото: t.me/mcuanapa

Всех анапчан 18 марта приглашают на общегородской субботник. Он проходит во всех округах.

- Субботник проходит в городе и во всех сельских округах. В нем принимают участие представители мэрии и депутатского корпуса, активисты органов ТОС, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Молодежь вышла навести порядок у моря. Неравнодушные ребята провели уборку береговой полосы от Тургенева до улицы 40 лет Победы. Было собрано более 30 мешков бросового мусора и мелкий пластика, которое выкидывает море.