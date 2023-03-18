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НовостиОбщество18 марта 2023 6:14

Губернатор Кубани поздравил жителей Крыма и Севастополя с девятой годовщиной воссоединения с Россией

Девять лет назад Крым и Севастополь стали частью РФ
Светлана ОВДЕЙ
Девять лет назад Крым и Севастополь вновь стали частью России Фото: Виталий ТИМКИВ

Девять лет назад Крым и Севастополь вновь стали частью России Фото: Виталий ТИМКИВ

Девять лет назад Крым и Севастополь вновь стали частью России. Губернатор Кубани поздравил жителей полуострова с годовщиной воссоединения региона с РФ.

Как отметил глава Краснодарского края, регионы неразрывно связаны историей, культурой, сотрудничеством в разных отраслях.

- «Крымская весна» навсегда будет символом восстановления исторической справедливости, единства и сплоченности крымчан. Уверен, что вместе мы сможем дать ответ на любые вызовы. Желаю всем крымчанам и севастопольцам мира, благополучия и процветания, - написал слова поздравления Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией состоялось 18 марта 2014 года. Жители полуострова проголосовали на референдуме, проведенном 16 марта, за возвращение региона в состав РФ. Позже был подписан договор о воссоединении.