В Краснодаре восемь улиц остались без света из-за аварии Фото из архива КП

В Краснодаре восемь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась НПЗ-39 и ВВ-6кВ РП-19 - ТП-1462/754 и 21 трансформаторная подстанция, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Химзаводской, Индустриальной, Береговой, Кошевого. Без блага цивилизации также остаются улицы Затонная, Рыбачья, Красина и Захарова.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.