Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске водитель Lada насмерть сбил 44-летнего мужчину. ДТП произошло накануне, 17 марта, в поселке Цемдолина.

Предварительно, водитель Lada Priora около 21:45 проезжал на пересечении улиц Школьной и Красина. В этот момент двое мужчин переходили дорогу на красный сигнал светофора. Не успев затормозить, водитель сбил их.

В результате ДТП 44-летний мужчина скончался на месте. Второго пешехода медики осмотрели на месте. Уточняется, что в лечении он не нуждается.

- Водитель автомобиля имеет стаж вождения менее двух лет, многократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Новороссийску.