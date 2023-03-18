В Краснодаре 18 марта открылись 10 ярмарок выходного дня Фото: krd.ru
В Краснодаре 18 марта открылись 10 ярмарок выходного дня. Торговые площадки работают для жителей и гостей города с 8:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как и прежде, посетители могут побывать на ярмарках до 15:00 и приобрести мясо, сыры, молочку, овощи, фрукты, зелень, свежую выпечку.
- Около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных в Краснодарском крае, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Посетить ярмарки выходного дня можно по адресам:
- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),
- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),
- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),
- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),
- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),
- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),
- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),
- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),
- ул. Одесская (вблизи дома № 48).
- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).
Уточняется, что вблизи дома №9 по проспекту Чекистов для жителей Юбилейного микрорайона по субботам работает универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест.
- Организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - отметили в пресс-службе администрации.