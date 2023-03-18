За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 365 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 39 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 95 положительных результатов, в Горячем Ключе - 25, в Тбилисском районе - 23, Ейском - 16, Тихорецком - 15. В Кореновском районе прибавилось 14 пациентов, в Новороссийске и Сочи - по 13, в Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах – по 12.

В Белоглинском районе заболели 10 жителей, в Староминском - девять, в Мостовском и Северском – по восемь, в Крымском, Курганинском и Кущевском – по семь. По шесть новых случаев зарегистрировано в Армавире, Абинском и Каневском муниципалитетах, по пять - в Белореченском, Павловском, Темрюкском и Успенском, по четыре - в Выселковском, Калининском и Ленинградском.

- Три человека заразились в Красноармейском районе, по два - в Анапе, Геленджике, Динском, Кавказском, Лабинском, Отрадненском и Славянском, по одному - в Брюховецком, Гулькевичском, Крыловском и Новокубанском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки на Кубани от осложнений заболевания скончался один пациент.