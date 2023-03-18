В Краснодаре на участке улицы Красных Партизан запретят остановку и стоянку транспорта Фото: krd.ru

В Краснодаре на участке улицы Красных Партизан запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения введут уже с 10 апреля. Автомобили не смогут останавливаться на участке от улицы Аэродромной до 2-го Гаражного проезда. По обеим сторонам улицы установят соответствующие дорожные знаки.

- На этом участке дороги есть специальные места для парковки автомобилей. Действие знака на них распространяться не будет, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. - На остальных участках дороги остановка и стоянка автомобилей будет запрещена,

Как уточнили в городском департаменте, ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения. Стоянка машин на проезжей части мешает другим автомобилистам.