Мэр Краснодара вместе с жителями вышел на субботник Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре 18 марта организовали субботник во всех внутригородских округах. На уборку вышли жители сотрудники мэрии, депутаты городской Думы, волонтеры, общественники и жители. К участникам вместе с сыном присоединился и глава города Евгений Наумов.

- Навели порядок на участке лесополосы по улице Ростовское шоссе. После зимы здесь надо было убрать ветки и мусор, который появился неестественным путем, - написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Уборку также провели в лесополосе вдоль улицы Покрышкина, в парке по улице Дубинской в станице Старокорсунской, на территории по улице Тургенева, 148/1 и напротив храма Трех святителей по улице Кожевенной.

Напомним, в Краснодаре 6 марта стартовал двухмесячник по наведению санитарного порядка. Марафон субботников продлится до 28 апреля.