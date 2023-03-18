Больница Крымского района Кубани получила медоборудование по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Крымского района Кубани получила медоборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В медучреждение поставили аппараты для физиотерапии по нацпроекту «Здравоохранение». Отмечается, что аппараты помогают улучшить кровообращение, снять спазмы и боль.

- Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению, - сказал главврач районной больницы Артак Матевосян.

Кроме того, в 2023 году медучреждение получило новый аппарат УЗИ. Оборудование установили в физиотерапевтическом отделении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что служба скорой помощи Кубани получила 25 новых автомобилей. Машины закупили благодаря федеральным средствам.