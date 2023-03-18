Оборот предприятий потребительской сферы Кубани вырос на 25%

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В Краснодарском крае оборот предприятий потребительской сферы составил 404,7 млрд рублей, что выше общероссийских показателей.

- Оборот показывает темп роста - 125,8%. Предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, возможностям и перспективам в освободившихся нишах экономики, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В отрасль было инвестировано 26 млрд рублей. Оборот оптовой торговли в крае составил 206,9 млрд рублей, розничной - 180,9 млрд рублей, общественного питания - 7,8 млрд рублей, бытовых услуг - 9,2 млрд рублей.

Кроме этого, в Краснодарском крае увеличилась зарплата работников крупных и средних предприятий отрасли – на 11,9%.