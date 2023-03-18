Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 марта 2023 11:43

Волонтеры Краснодара опубликовали список необходимого медикам в зоне СВО

Активисты просят помощи
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/dobro_kuban

Фото: t.me/dobro_kuban

Волонтеры Краснодара просят помочь медикам в зоне СВО. Список необходимого они опубликовали в соцсетях.

- Добродел врач-хирург Максим Лукашевич на следующей неделе направляется в командировку в военный госпиталь Горловки. Для эвакуационных пунктов срочно необходимы колеса на буханку 16 размер, мешки патологоанатомические, краш-пакеты, - сообщили активисты.

Приобрести любую позицию из списка можно самим, либо перечислить средства на расчетный счет фонда, можно по номеру телефона: 8-918-665-82-72 Максим Л. - с пометкой: МЕДИКАМ СВО