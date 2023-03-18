Волонтеры Краснодара опубликовали список необходимого медикам в зоне СВО

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Волонтеры Краснодара просят помочь медикам в зоне СВО. Список необходимого они опубликовали в соцсетях.

- Добродел врач-хирург Максим Лукашевич на следующей неделе направляется в командировку в военный госпиталь Горловки. Для эвакуационных пунктов срочно необходимы колеса на буханку 16 размер, мешки патологоанатомические, краш-пакеты, - сообщили активисты.

Приобрести любую позицию из списка можно самим, либо перечислить средства на расчетный счет фонда, можно по номеру телефона: 8-918-665-82-72 Максим Л. - с пометкой: МЕДИКАМ СВО