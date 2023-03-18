Мэр Сочи встретился с семьей участника СВО Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи встретился с семьей участника СВО. Глава города побывал в гостях у жены и детей сочинца, находящегося в зоне боевых действий.

Супруга участника СВО – Мария – в 2014 году переехала в Сочи из Донецка. Сейчас работает в детском саду в Дагомысе, который посещают двое сыновей пары. Муж Марии находится в зоне СВО с октября.

- Конечно, скучают по отцу. Но очень им гордятся. И растут настоящими патриотами. Уже сейчас решают в каких войсках будут служить. Знают наизусть много военных песен. А на вопрос, о чем мечтают, наперебой отвечают: чтобы папа поскорей вернулся, - написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Как отметил глава Сочи, с семьей установлена постоянная связь. Марии и детям оказывают поддержку и приглашают на мероприятия по специальному абонементу.

- Конечно, выполним просьбы Марии по бытовым условиям и обновим детскую площадку у дома. Все мы объединены общей целью - помочь нашим защитникам, их семьям, нашим соотечественникам в новых регионах России, - добавил Алексей Копайгородский.

В настоящее время в Сочи действуют 11 мер поддержки для семей участников СВО. Уточняется, что для каждой семьи составлены социальные паспорта.