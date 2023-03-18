Пострадавшую девушку госпитализировали Фото: t.me/nvrsk_road

В Геленджике 22-летняя водитель легковушки пострадала после опрокидывания машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошло 17 марта около 22:00 на трассе к микрорайону «Голубая бухта». Предварительно, водитель Hyundai не выдержала безопасную скорость и съехала с дороги. После этого машина опрокинулась.

- В результате ДТП девушка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

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