В Краснодаре жители нашли во дворе многоэтажки предмет, похожий на гранату

Находку передали сотрудникам полиции Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре жители обнаружили во дворе многоэтажки подозрительный предмет. Внешне находка походила на гранату.

После поступившего сообщения оперативные службы прибыли на улице Симферопольскую для обследования. Как установили взрывотехники Росгвардии, найденная граната предназначена для игры в страйкбол.

- Опасности она не представляет. Предмет передали сотрудникам полиции, - уточнили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.