В Краснодаре отремонтируют улицу Аксайскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» участок дороги от улицы Солнечной до улицы Шолохова. Его протяженность – один километр. В настоящее время дорожники снимают старый асфальт. Затем на участке уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, установят дорожные знаки, бордюры и отремонтируют тротуары.

- Улица Аксайская - дублер улицы Российской. Многие водители ее используют, чтобы объехать автомобильный поток, движущийся по магистрали, - отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. - Отремонтированный дублер позволит ускорить трафик.

Напомним, в настоящее время специалисты ремонтируют по нацпроекту улицы Таманскую, Спортивную, Кавказскую, Первомайскую, Думенко, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского, Толбухина, Шевченко в станице Елизаветинской.