В Сочи подорожает общественный транспорт. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Сочи подорожает проезд в общественном транспорте. Цены поднимутся на маршрутах по нерегулируемому тарифу в апреле.

- Рост тарифа связан с повышением себестоимости перевозок. Подорожало топливо, ГСМ, запасные части. Также увеличились затраты на ремонт подвижного состава, техническое обслуживание и заработную плату сотрудников, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Уточняется, что на маршрутах по нерегулируемому тарифу стоимость проезда составит 36 рублей, по регулируемому – останется прежней, а по «ночному» тарифу увеличится до 40 рублей.