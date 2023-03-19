Вениамин Кондратьев поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с праздником. Они написал в социальных сетях слова благодарности представителям профессии.

- Благодаря постоянным усилиям работников коммунального хозяйства в наших городах и станицах есть чистые дворы и подъезды, уютные скверы и парки. В домах – вода, газ, тепло и свет. Трудно представить нашу жизнь без качественных бытовых услуг. Выражаю самые теплые слова благодарности работникам ЖКХ и служб быта, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Ежегодно, день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечают в третье воскресенье марта. Всего в этих сферах в Краснодарском крае трудятся более 22 тысяч человек.