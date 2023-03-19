На Кубани выявили 253 случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 253 случая заболевания COVID-19. Среди заболевших 171 женщина и 82 мужчины. Из них 34 ребенка.

- В Краснодаре выявили 97 случаев. В Армавире 15 заболевших. В Горячем Ключе зафиксировано 14 больных. В Каневском районе – 11, в Сочи – 9. В Новопокровском, Тимашевском и Кавказском районах – по 8 новых пациентов. В Тбилисском – 7, в Калининском и Староминском – по 6, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Новороссийске, Ейском, Динском и Мостовском районах выявили по 5 случаев. В Новокубанском, Тихорецком и Успенском – по 4. По 3 заболевших зафиксировано в Анапе, Геленджике, Павловском, Северском, Белоглинском, Кущевском, Славянском. В Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском, Красноармейском – по 2.

По одному новому случаю выявили в Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Темрюкском и Отрадненском районах.