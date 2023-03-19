В Краснодаре пройдет фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре с 17 по 20 апреля пройдет фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Программа посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

- 17-19 апреля концерты пройдут в Музыкальном театре творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова. 20 апреля выступление пройдет в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что народный артист России Денис Мацуев исполнит произведения русской классик. Он будет играть в сопровождении Кубанского симфонического оркестра.