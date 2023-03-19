В Краснодаре на улице Московской демонтировали незаконный офис продаж

После жалобы жильцов киоск демонтировали. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Жильцов дома 133 по улице Московской удивил киоск, который привезли и установили без ведома их управляющей компании. Оказалось, что это офис продаж застройщика, ведущего строительство в микрорайоне очередного жилого комплекса.

- Собственники помещений в многоквартирном жилом доме обратились в управление по жилищным вопросам, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

После проверки факт нарушения был подтвержден. Псоел выдачи предписания незаконный торговый объект был демонтирован.