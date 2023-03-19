На Кубани стартует Неделя профилактики инфекционных заболеваний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет Неделя профилактики инфекционных заболеваний с 20 по 26 марта. Оздоровительные акции проведут в городах и районах края. Их проведут краевые специалисты.

- Инфекционные заболевания возникают при наличии болезнетворных микроорганизмов. Они передаются от зараженного человека. Их проще не допустить, чем лечить, - сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

Уточняется, что 20-23 марта краевой мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» поедет в Усть-Лабинск и станицу Крыловскую. 21-23 марта в станицу Тбилисскую приедет мобильный комплекс «Диспансеризация». 22 марта в 14:00пройдет Школа здоровья при Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Занятие проведут по теме «Вакцинопрофилактика населения». Оно состоится в Краснодаре по улице Воровского, 182.

23 марта устроят физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» в Краснодаре по адресу: ул. Кореновская, 1, начало в 8.30. Также в Горячем Ключе устроят День здоровья под девизом «Туберкулез: что нужно знать о палочке Коха». Мероприятие пройдет в городской поликлинике в 8:00 – 13:00.