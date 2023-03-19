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НовостиОбщество19 марта 2023 11:38

В Краснодаре перекроют участок улицы от Красноармейской до Красной

Ограничения вступят в силу 21 марта с 06:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре перекроют центр города. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре перекроют центр города. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре 21 марта отметят Международный день человека с синдромом Дауна. В связи с этим центре города будет перекрыт для движения автотранспорта. Ограничения коснутся участка улицы от Красноармейской до Красной.

- В связи с проведением краевого мероприятия движение транспорта будет ограничено 21 марта с 06:00 и до его окончания. Также водителям нужно будет освободить обочины от припаркованных автомобилей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Освобождать территорию от припаркованных машин на этом участке начнут уже 20 марта с 22:00. Здесь будет организована парковка транспорта гостей и участников мероприятия. Краснодарцев просят быть внимательнее и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.