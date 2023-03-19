Кубанские казаки отправили 35 тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации за неделю

Кубанские казаки продолжают отправлять гуманитарный груз в зону СВО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские казаки отправили 35 тонн гуманитарных грузов в зону СВО за неделю. Людям доставили продукты, личные посылки, теплые вещи. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов.

- Для жителей новых российских территорий и военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции кубанские казаки продолжают активно сбирать гуманитарную помощь. За неделю отправили 35 тонн. Сейчас идет подготовка новых партий, - сообщил Александр Власов.

Уточняется, что всего с момента начала СВО казаки доставили более 1230 тонн гуманитарных грузов. Добровольцы из Сочи, Геленджика, Кропоткина и Архипо-Осиповки продолжают собирать помощь. Кроме того, для военных они изготавливают окопные свечи и маскировочные сети.