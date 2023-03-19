Сотрудники МЧС спасли маленькую девочку. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасателям пришлось взламывать квартиру с маленькой девочкой. Она закрыла дверь за отцом, который вышел в магазин.

- К нам поступил вызов, что папа вышел в магазин, а его дочка за ним закрыла дверь на щеколду. Мужчина рассказал, что самостоятельно не может вскрыть замок и попросил помочь, - сообщил руководитель новороссийской службы спасения Алексей Одеров.

Уточняется, что сотрудники МЧС выехали на место происшествия и при помощи слесарных инструментов вскрыли дверь.