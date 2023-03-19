Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани19 марта 2023 12:18

В Новороссийске спасателям пришлось взламывать квартиру с маленькой девочкой

Ребенок остался в доме совершенно один
Мария ЧАЛАЯ
Сотрудники МЧС спасли маленькую девочку. Фото: t.me/alekseioderov

Сотрудники МЧС спасли маленькую девочку. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасателям пришлось взламывать квартиру с маленькой девочкой. Она закрыла дверь за отцом, который вышел в магазин.

- К нам поступил вызов, что папа вышел в магазин, а его дочка за ним закрыла дверь на щеколду. Мужчина рассказал, что самостоятельно не может вскрыть замок и попросил помочь, - сообщил руководитель новороссийской службы спасения Алексей Одеров.

Уточняется, что сотрудники МЧС выехали на место происшествия и при помощи слесарных инструментов вскрыли дверь.