В Краснодаре перенесли баннер с портретом героя СВО Артуром Егиняном

В Краснодаре перенесли портрет героя. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре перенесли портрет героя СВО. Ранее изображение Артура Егиняна было по ошибке размещено на незаконно установленном рекламном щите, который должен был пойти под снос. Старший сержанту ВДВ Артуру Егиняну

- Плакат был установлен в рамках проекта «Сыны Кубани». Он остался на улице 40-летия Победы. Его перенесли с демонтированного незаконного щита на соседнюю рекламную конструкцию, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Гвардии старший сержант, командир воздушно-десантного взвода Артур Егинян отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Выполняя боевую задачу, попал в окружение вместе со своим взводом. Чтобы спасти бойцов, он вызвал огонь противника на себя. Плакат, посвященный герою, разместили недалеко от дома, где живет семья солдата.