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НовостиОбщество19 марта 2023 15:12

В очереди на Керченской переправе стоят 80 машин

Они находятся на накопительной парковке
Мария ЧАЛАЯ
В очереди на Керченской переправе находятся 80 машин

В очереди на Керченской переправе находятся 80 машин

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В очереди на Керченской переправе стоят 80 машин. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

- За прошедшие сутки в Крым переправлялись паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2». Они перевезли 229 автомобилей и 265 пассажиров, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что на месте дежурят волонтеры. Также работает столовая и пункт обогрева.

На данный момент остальные накопительные площадки выведены в резерв.