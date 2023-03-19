В очереди на Керченской переправе находятся 80 машин Фото: Дмитрий СТЕШИН

В очереди на Керченской переправе стоят 80 машин. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

- За прошедшие сутки в Крым переправлялись паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2». Они перевезли 229 автомобилей и 265 пассажиров, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что на месте дежурят волонтеры. Также работает столовая и пункт обогрева.

На данный момент остальные накопительные площадки выведены в резерв.