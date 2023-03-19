Первая школа в поселке Знаменском Краснодара откроется 1 сентября

В поселке Знаменский достраивают первую школу. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре завершается строительство первой школы в поселке Знаменском. Объект возводят в районе ЖК «Родные просторы». Уже 1 сентября нового учебного школа примет первых учеников.

- В учебном заведении 62 учебных класса. Кабинеты оснащены интерактивными досками и проекторами. Также для образовательного процесса будут оборудованы 50 специализированных кабинетов, зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Школа рассчитана на 1550 учеников. К их услугам будет столовая, способная вместить 775 человек одновременно, тренажерный зал, кабинет робототехники, танцевальная студия и библиотека. Также до конца года в поселке достроят детского сада на 250 мест. Всего в 2023 году в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию 36 социальных объектов.