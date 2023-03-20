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НовостиОбщество20 марта 2023 4:22

Начало недели на Кубани будет пасмурным

Местами пройдет дождь
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Небо над регионом затянут тучи

Небо над регионом затянут тучи

В понедельник, 20 марта, в Краснодаре ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем +14…16. А вот во вторник, 21 марта, в Краснодаре пройдет слабый дождь.

По Краснодарскому краю местами возможны дожди уже вечером 20 марта.

- На Кубани преимущественно без осадков, днем в южной половине края в отдельных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем +9…14 градусов, местами до 19. На Черноморском побережье переменная облачность, в Туапсинском районе во второй половине дня небольшой дождь, - сообщили в краевом гидрометцентре.