Начало недели на Кубани будет пасмурным

Небо над регионом затянут тучи

В понедельник, 20 марта, в Краснодаре ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем +14…16. А вот во вторник, 21 марта, в Краснодаре пройдет слабый дождь.

По Краснодарскому краю местами возможны дожди уже вечером 20 марта.

- На Кубани преимущественно без осадков, днем в южной половине края в отдельных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем +9…14 градусов, местами до 19. На Черноморском побережье переменная облачность, в Туапсинском районе во второй половине дня небольшой дождь, - сообщили в краевом гидрометцентре.